В РПЦ прокомментировали установку памятника патриарху Кириллу

19:47 22 декабря 2017 18

Композиция будет посвящена всем патриархам Московским, уточнили в РПЦ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Русской православной церкви не увидели ничего предосудительного в памятнике патриарху всея Руси Кириллу. Так прокомментировал планы о создании и установке монумента в Москве руководитель пресс-службы патриарха Александр Волков.

Он отметил, речь идет не об установке памятника патриарху всея Руси Кириллу, а о цельной композиции всем патриархам Московским, передает RT. «Речь идет не об акцентировании внимания на нем, а о том, что он является одним из патриархов Русской церкви, каждый из которых играл и играет важную роль в жизни церкви», — процитировала Волкова «Национальная служба новостей». Руководитель пресс-службы подчеркнул, что ранее фигура нынешнего патриарха всея Руси уже была увековечена как часть исторической эпохи, сейчас это только визуализировали.

Волков добавил, что патриарх Кирилл поучаствует в создании группы памятников священнослужителям. Они будут сделаны из бронзы и в высоту составят четыре метра каждая. Установить их должны к концу 2019 года возле Храма Христа Спасителя в столице.