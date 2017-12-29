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29 декабря 2017
11:54  29 декабря 2017 0

Правительство выделит российским вузам почти десять миллиардов. Часть средств достанется уральцам

Учебные корпуса УрФУ. Екатеринбург, урфу, уральский федеральный университет, улица мира19, гук урфу
УрФУ получит почти полмиллиарда на повышение конкурентоспособностиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Правительство России выделит около 9,9 млрд рублей 21 вузу страны в целях повышения их конкурентоспособности. Среди них оказались и три университета УрФО.

В списке получателей стипендии значится Уральский федеральный университет (Свердловская область). Для него в бюджете запланировали 471,8 млн рублей. Аналогичную сумму выделят Тюменскому государственному университету. А Южно-Уральский государственный университет (Челябинская область) получит почти в 3,5 раза меньше — 134,8 млн рублей.

Самые большие субсидии в размере 808,8 млн рублей получат семь российских вузов: Московский физико-технический институт, МИСиС, Томский государственный университет, Высшая школа экономики, Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики.

Ранее Московский государственный университет имени Ломоносова попал в топ-5 лучших вузов стран БРИКС, который был составлен британской компанией Quacquarelli Symonds. Ранее МГУ находился на седьмой строчке списка, пишет «Национальная служба новостей».

Виктор Дорофеев
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