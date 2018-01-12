{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Подробности готовящегося визита
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,00
Динамика за 2 недели
Евро 68,06
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
12 января 2018
11 января 2018
03:42  12 января 2018 0

Россиянин продолжил борьбу на «Дакар» после перелома позвоночника. Врачи были в шоке. ФОТО

Иван Шихотаров из-за серьезной трамы отправлен в больницуФото: KONTURTERM Racing Team / ВКонтакте

Российский пилот Иван Шихотаров завершил заезд на ралли-марафоне «Дакар-2018», несмотря на компрессионный перелом первого позвонка поясничного отдела. Сейчас он находится в больнице столицы Перу городе Лиме, говорится в сообществе команды KONTURTERM Racing Team во «ВКонтакте».

Врачи были шокированы тем, что россиянин смог продолжить гонку после аварии
Фото: KONTURTERM Racing Team / ВКонтакте

За 140 км до финиша на четвертом участке автомобиль Ивана Шихотарова и Олега Уперенко на большой скорости попал в компрессионную яму. Иван почувствовал сильною боль в спине, но все же смог вместе с напарником осмотреть машину и продолжить гонку. Экипаж доехал до финиша, улучшив свои позиции, однако выбраться из авто самостоятельно пилоты уже не смогли.

Уперенко никаких травм не получил, а вот Шихотарову врачи диагностировали перелом позвоночника. Сейчас он находится в госпитале в Лиме. Местны врачи обещали провести в ближайшие дни дополнительное обследование, однако уже ясно, что команде придется продолжать без него.

«Врачи были в шоке когда узнали что после получения травмы Ваня продолжил гонку, более того, еще и боролся, успев совершить ряд обгонов. Как правило после получения таких повреждений сразу нажимается кнопка экстренного вызова, ни о каком продолжении борьбы речи не идет», — говорится в сообщении.

В скором времени Иван будет доставлен на самолете в Париж, оттуда — в Петербург, и только потом в Калининград.

Сергей Карякин тоже не сможет продолжить гонку из-за травмы
Фото: Сергей Карякин / «ВКонтакте»

Из гонки, к слову, выбыл и екатеринбургский пилот Сергей Карякин, ставший год назад первым россиянином-победителем в зачете квадроциклов. На 44 километре 5 этапа гонки при аварии на песчаной дюне он получил закрытый перелом правой лучевой кости, из-за чего был вынужден сняться с соревнований.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров