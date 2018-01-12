03:42 12 января 2018 0

Иван Шихотаров из-за серьезной трамы отправлен в больницу Фото: KONTURTERM Racing Team / ВКонтакте

Российский пилот Иван Шихотаров завершил заезд на ралли-марафоне «Дакар-2018», несмотря на компрессионный перелом первого позвонка поясничного отдела. Сейчас он находится в больнице столицы Перу городе Лиме, говорится в сообществе команды KONTURTERM Racing Team во «ВКонтакте».

Врачи были шокированы тем, что россиянин смог продолжить гонку после аварии Фото: KONTURTERM Racing Team / ВКонтакте

За 140 км до финиша на четвертом участке автомобиль Ивана Шихотарова и Олега Уперенко на большой скорости попал в компрессионную яму. Иван почувствовал сильною боль в спине, но все же смог вместе с напарником осмотреть машину и продолжить гонку. Экипаж доехал до финиша, улучшив свои позиции, однако выбраться из авто самостоятельно пилоты уже не смогли.

Уперенко никаких травм не получил, а вот Шихотарову врачи диагностировали перелом позвоночника. Сейчас он находится в госпитале в Лиме. Местны врачи обещали провести в ближайшие дни дополнительное обследование, однако уже ясно, что команде придется продолжать без него.

«Врачи были в шоке когда узнали что после получения травмы Ваня продолжил гонку, более того, еще и боролся, успев совершить ряд обгонов. Как правило после получения таких повреждений сразу нажимается кнопка экстренного вызова, ни о каком продолжении борьбы речи не идет», — говорится в сообщении.

В скором времени Иван будет доставлен на самолете в Париж, оттуда — в Петербург, и только потом в Калининград.

Сергей Карякин тоже не сможет продолжить гонку из-за травмы Фото: Сергей Карякин / «ВКонтакте»

Из гонки, к слову, выбыл и екатеринбургский пилот Сергей Карякин, ставший год назад первым россиянином-победителем в зачете квадроциклов. На 44 километре 5 этапа гонки при аварии на песчаной дюне он получил закрытый перелом правой лучевой кости, из-за чего был вынужден сняться с соревнований.