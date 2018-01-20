Стало известно, сколько Шурыгина заработала на участии в телешоу

04:31 20 января 2018 0

участие в различных телепроектах не принесли семье Шурыгиной миллионный доход Фото: Илья Московец © URA.RU

Скандально известная жертва изнасилования Диана Шурыгина и ее супруг Андрей Шлягин заработали на участии в различных телешоу порядка полумиллиона рублей. Об этом журналистам рассказал знакомый мужа, который пообщался с ним после недавнего эфира.

«Я спросил Андрея об этом. Он сказал, что на передачи их заманивают, обещают, принять их сторону, защитить, но по итогу, все им выходит боком. Насчет гонорара, он сказал, что никаких миллионов они не заработали. Их гонорары составляли — 50 тысяч рублей, 100 тысяч и 150 тысяч. За все время, якобы, они получили всего 500 тысяч рублей», — ответил собеседник «Московского комсомольца» на вопрос о том, зачем Шурыгина и Шлягин соглашаются участвовать в программах.

Недавно Диана Шурыгина приняла участие в очередном телешоу, которое закончилось скандалом и потасовкой. В программе «На самом деле» на «Первом канале» Шурыгина встретилась с Александром Рухлиным, которого она также обвиняла в своем изнасиловании.