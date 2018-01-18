Муж Шурыгиной избил ее второго «насильника» в эфире «Первого канала»

07:38 18 января 2018 9

Диана Шурыгина снова появилась на ТВ Фото: скрин программы «На самом деле», «Первый канал»

Диана Шурыгина приняла участие в очередном телешоу, которое закончилось скандалом и потасовкой. В эфире программы «На самом деле» на «Первом канале» Шурыгина встретилась с Александром Рухлиным, которого она также обвиняла в своем изнасиловании, однако он в свое время избежал судебного преследования.

Во время передачи Шурыгина рассказала, что Рухлин якобы пытался изнасиловать ее сразу после Сергея Семенова — именно в тот день, история о котором уже стала известна на всю страну. По ее словам, в тот момент она находилась в неадекватном состоянии из-за алкоголя, пишет портал «Утро.ру». Рухлин, в свою очередь, признался, что связь с Шурыгиной у него действительно была, однако о насилии речи не шло. Шурыгина заявила, что позже ее показания против Рухлина «не посчитали за изнасилование и он ушел в армию».

Во время эфира в студию ворвался муж Дианы Шурыгиной, Андрей Шлягин — он набросился на Рухлина с кулаками и потребовал у него извиниться перед ней. К потасовке также присоединилась девушка Рухлина, пишут «Дни.ру». В итоге в дело вмешалась охрана и вывела Шлягина из студии.

Ранее «URA.RU» писало о том, как уральский эксперт по лжи разоблачил Диану Шурыгину в «Прямом эфире» у Андрея Малахова. Он представил публике видео своего эксперимента, в котором, по его мнению, есть все доводы для обвинения Шурыгиной во лжи.