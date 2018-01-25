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26 января 2018
25 января 2018
19:28  25 января 2018 12

Матвиенко обнаружила дефицит оптимизма у человечества

Открытие выставки
Валентина Матвиенко считает, что необходимо проводить работу по укреплению нравственных ценностейФото: Владимир Андреев © URA.RU

Человечество испытывает дефицит оптимизма. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на открытии VI Рождественских парламентских встреч. При этом она подчеркнула, что для российской политики характерно миролюбие.

«Дефицит оптимизма, веры в стабильное и благополучное будущее — так я бы охарактеризовала состояние умов и душ значительной части человечества», — заявила Матвиенко, которую цитирует ТАСС. По мнению спикера верхней палаты РФ, оптимизм, который царил в мире с эпохи Возрождения, сейчас «явно слабеет». Причиной этого явления она считает нарастающий «зазор в интеллектуальном и духовно-нравственном наполнении жизни людей». Она подчеркнула, что в мире преобладает этническая, религиозная и политическая нетерпимость. При этом подчеркивает, что в России «эти разрушительные процессы не получили доминирующего распространения».

«Для нынешней российской политики характерно ярко выраженное миролюбивое, нравственное измерение, ориентация на голос совести», — считает Матвиенко. Отличие ситуации в России она объясняет тем, что власти за последние почти три десятка лет «выстроили оптимальную систему государственно-религиозного взаимодействия».

Глава Совфеда отметила, что всем необходимо проводить работу по укреплению духовных и нравственных ценностей. В противном случае они просто будут утрачены, добавляет телеканал 360.

Нина Калинина
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