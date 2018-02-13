Песков рассказал о состоянии здоровья Путина

15:30 13 февраля 2018 7

Президент продолжает работать, несмотря на простуду Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин по-прежнему простужен, но продолжает работу. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Как мы вчера сказали, президент простудился. Никаких там серьезных заболеваний нет. Все нормально, он продолжает работать», — сказал Песков. По словам представителя Кремля, простуда — всего лишь следствие холодного времени года. «Зима, сами понимаете», — добавил он.

Как напоминает «Национальная служба новостей», вопросы о состоянии здоровья президента России возникли после его встречи с финалистами конкурса «Лидеры России». В начале своего выступления Владимир Путин извинился перед собравшимися за севший голос.