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13 февраля 2018
15:30  13 февраля 2018 7

Песков рассказал о состоянии здоровья Путина

Выступление Владимира Путина на дискуссионном клубе
Президент продолжает работать, несмотря на простудуФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин по-прежнему простужен, но продолжает работу. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Как мы вчера сказали, президент простудился. Никаких там серьезных заболеваний нет. Все нормально, он продолжает работать», — сказал Песков. По словам представителя Кремля, простуда — всего лишь следствие холодного времени года. «Зима, сами понимаете», — добавил он.

Как напоминает «Национальная служба новостей», вопросы о состоянии здоровья президента России возникли после его встречи с финалистами конкурса «Лидеры России». В начале своего выступления Владимир Путин извинился перед собравшимися за севший голос.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.RU»
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