Окрыленные победой на Олимпийских играх в Южной Корее российские хоккеисты спели песню Сергея Шнурова «Просто». Видео с радостными спортсменами появилось в Сети.
На кадрах видно, как в раздевалке российской команды завоевавшие золотые медали хоккеисты поливают друг друга шампанским и пританцовывают, громко подпевая лидеру группы «Ленинград»: «Просто светят звезды, Просто во вселенной. Как ******* просто, И просто *******!».
Российская команда в воскресенье в финальном матче Олимпиады переиграла сборную Германии со счетом 4:3. Матч завершился в овертайме, решающую шайбу забросил нападающий Кирилл Капризов. Российские хоккеисты в последний раз играли в финале Олимпиады 20 лет назад — в 1998 году в Нагано сборная проиграла чехам и взяла серебряные медали турнира.