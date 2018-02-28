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28 февраля 2018
20:14  28 февраля 2018 0

Директор школы решила посадить за сломанные парты детей, чьи родители не сдали деньги

Стриптиз, кулак, пол-дэнс, церемония оскар, дети со спины, дети за партами, дети на уроке
После обращения к президенту деньги на парты нашлисьФото: depositphotos.com © URA.RU

Директор школы в Калмыкии решила рассадить первоклассников за парты в зависимости от величины «пожертвований», сделанных школе их родными. Детям, чьи родители отказались покупать мебель для школы, посулили рабочие места, не соответствующие санитарным требованиям. Одной из мам удалось дозвониться до Владимира Путина — теперь экс-директору придется предстать перед судом по обвинению в злоупотреблении полномочиями, сообщили «URA.RU» в пресс-службе республиканского СУ СКР. Бывшему директору грозит до четырех лет лишения свободы.

По версии следствия, таким способом бывший руководитель школы №12 в Элисте нанесла родителям «первоклашек» — потерпевших насчитывается более 60 человек — ущерб на сумму в 85 тыс. рублей. В качестве доказательств в деле фигурирует переписка родителей в социальных сетях, а также записи телефонных переговоров обвиняемой.

Скандал разразился летом прошлого года, когда одна из «добровольных» жертвовательниц позвонила на «прямую линию» с президентом, сообщил телеканал 360. «Купить парту — это что-то новенькое, я такого еще никогда не видел и не слышал», — сказал Владимир Путин главе республики Алексею Орлову. Тот пообещал выяснить, что происходит, сразу после окончания разговора с главой государства. Вскоре, как сообщило РАПСИ, было возбуждено уголовное дело.

Нечто подобное недавно произошло в Свердловской области: учительница Вера Клевакина из средней школы № 2 в селе Глинском Режевского городского округа публично отобрала у школьницы грамоту за отличную учебу и новогодний подарок. Поводом стала неспособность матери ученицы внести пожертвование в школу.

Владимир Васин
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