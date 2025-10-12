Срочная новость
Поезд, следовавший из Киева в Будапешт, был остановлен на Украине. Причиной внезапного задержания транспорта послужило сообщение о взрывчатке, заложенной внутри одного из вагонов. О случившемся сообщает украинское издание «Страна.ua». Пассажиры рассредоточились по полю и ждут окончание проверок.
