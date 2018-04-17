11:01 17 апреля 2018 0

Пожар случился в торговом центре «Фокус» Фото: ГУ МЧС России по Архангельской области

В Архангельске загорелся торговый центр «Фокус». Сообщается, что на место происшествия выехали сотрудники МЧС.

Сигнал о возгорании поступил рано утром, пишет портал «Утро.ру». На место выехали пожарные бригады в составе 30 человек и двух единиц техники. Сведений о пострадавших пока не поступало, сейчас пожарные борются с огнем. На ближайшем к месту пожара перекрестке перекрыли движение.

Ранее «URA.RU» сообщало о пожаре в торговом центре в Краснотурьинске Свердловской области. Пожарные смогли оперативно потушить его благодаря исправной работе автоматической пожарной сигнализации. Очевидцы рассказывали, что возгорание произошло в пиццерии, и дым распространился по помещению практически мгновенно.