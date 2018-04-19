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19 апреля 2018
Главные новости Москвы
20:02  19 апреля 2018 7

Украинская церковь призвала священников «возносить молитвы» за Порошенко

Майдан. Киев. Украина. 21.02.2014, священник, майдан, баррикады, беспорядки, революция, поп, священнослужитель
Украинские священники надеются на независимость от МосквыФото: Валентина Свистунова © URA.RU

Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) призвала своих священников ввести практику обязательных регулярных молитв за президента Петра Порошенко. Поводом стало обещание главы государства предоставить автономию УАПЦ.

«Президент в своей речи попросил молитвенной поддержки. Поэтому после каждого воскресного или праздничного богослужения [нужно] совершать молебны, в которых возносить молитвы за… президента Украины и всех тех, кто делает все возможное для предоставления томоса об автокефалии православной церкви на Украине», — цитирует телеканал RT заявление УАПЦ.

Ранее Порошенко заявил, что страна «как никогда близка к появлению на Украине собственной автокефальной поместной церкви». Переговоры об этом он ведет со Вселенским патриархом православной церкви. Томос (указ предстоятеля поместной православной церкви) юридически закрепит автономный статус УАПЦ, ее независимость от Московского патриархата.

Игорь Чукреев
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