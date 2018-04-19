Украинская церковь призвала священников «возносить молитвы» за Порошенко

20:02 19 апреля 2018 7

Украинские священники надеются на независимость от Москвы Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) призвала своих священников ввести практику обязательных регулярных молитв за президента Петра Порошенко. Поводом стало обещание главы государства предоставить автономию УАПЦ.

«Президент в своей речи попросил молитвенной поддержки. Поэтому после каждого воскресного или праздничного богослужения [нужно] совершать молебны, в которых возносить молитвы за… президента Украины и всех тех, кто делает все возможное для предоставления томоса об автокефалии православной церкви на Украине», — цитирует телеканал RT заявление УАПЦ.

Ранее Порошенко заявил, что страна «как никогда близка к появлению на Украине собственной автокефальной поместной церкви». Переговоры об этом он ведет со Вселенским патриархом православной церкви. Томос (указ предстоятеля поместной православной церкви) юридически закрепит автономный статус УАПЦ, ее независимость от Московского патриархата.