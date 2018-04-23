{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В РКН уходят из «Яндекса» и Сбербанка. Чиновники перебираются в Венгрию. Куйвашев днюет и ночует в Минтрансе РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,32
Динамика за 2 недели
Евро 75,65
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
23 апреля 2018
22 апреля 2018
Главные новости Москвы
05:25  23 апреля 2018 0

Ургант показался поклонникам в новом образе. ФОТО, ВИДЕО

Поклонники оценили юмор Ивана УргантаФОТО: личная страница Ивана Урганта в Instagram

Российский телеведущий Иван Ургант опубликовал в социальной сети шуточный видеоролик при помощи функции Selfi Emoji (3D-модель, которая создается на основе скана лица пользователя).

«Никаких фильтров», — написал шоумен на своей странице в Instagram. Подписчики оценили юмористический ролик Урганта: «„Хорошо выглядишь, Ваня!“, „Молодец, побритый, помолодевший. Ваня ты Супер!“, „Ты всегда шикарен“». Некоторые посчитали, что юморист совсем на себя не похож: «Вообще не похож, если бы не голос, было бы много вопросов».

Ранее в Сети вызвала большой отклик фотография Ивана Урганта «без бороды», которую опубликовала команда его телепрограммы. Под снимком в шутку написали, что у телеведущего очень плохо растут борода и усы, поэтому перед каждый выпуском «Вечернего Урганта» гримеры по волосинке добавляют растительность на лице шоумена. «А вот как на самом деле выглядит Иван до грима!», — указано под фотографией.

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров