Российский телеведущий Иван Ургант опубликовал в социальной сети шуточный видеоролик при помощи функции Selfi Emoji (3D-модель, которая создается на основе скана лица пользователя).
«Никаких фильтров», — написал шоумен на своей странице в Instagram. Подписчики оценили юмористический ролик Урганта: «„Хорошо выглядишь, Ваня!“, „Молодец, побритый, помолодевший. Ваня ты Супер!“, „Ты всегда шикарен“». Некоторые посчитали, что юморист совсем на себя не похож: «Вообще не похож, если бы не голос, было бы много вопросов».
Ранее в Сети вызвала большой отклик фотография Ивана Урганта «без бороды», которую опубликовала команда его телепрограммы. Под снимком в шутку написали, что у телеведущего очень плохо растут борода и усы, поэтому перед каждый выпуском «Вечернего Урганта» гримеры по волосинке добавляют растительность на лице шоумена. «А вот как на самом деле выглядит Иван до грима!», — указано под фотографией.