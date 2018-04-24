Россия вошла в число стран-лидеров по насилию против женщин

05:03 24 апреля 2018 0

Авторы доклада указали на пробелы в уголовном кодексе РФ Фото: depositphotos.com © URA.RU

Россия вошла в список стран, законы которых не защищают лиц женского пола от насилия. Об этом сообщается в ежегодном отчете Всемирного банка Women, Business and the Law 2018.

Помимо РФ в докладе фигурируют еще 20 стран, набравших ноль баллов в области законодательства в сфере защиты прав женщин. Таким образом, Российская Федерация находится на одной ступени с Либерией, Габоном, Узбекистаном, Йеменом, ОАЭ и Ираном. Более 35 процентов государств с нулевым рейтингом оказались в Северной Африке и Средней Азии, 19 процентов — в Черной Африке.

Создатели доклада пришли к выводу, что в России нет законов о домашнем насилии, домогательствах в учебном заведении или на рабочем месте. По их словам, для таких случаев не предусмотрены гражданско-правовые средства судебной защиты, передает «Лента.ру».

В отчете подчеркивается, что основа безопасности лиц женского пола в стране — это решение вопроса о семейных побоях. Примечательно, что в 36 из 189 проанализированных стран эта сфера никак не регулируется. 29 из этих государств расположены в Центральной Азии и Африке. Оставшиеся семь — это Армения, Гаити, Узбекистан, Микронезия, Афганистан, Мьянма и Россия.

Тема соблюдении прав россиянок вновь оказалась в центре внимания после скандала, связанного с депутатом Госдумы РФ Леонидом Слуцким, которого обвинили в сексуальных домогательствах сразу несколько представительниц российских СМИ. В свою очередь, парламентарий заявил, что обвинения не соответствуют действительности, но позже все-таки извинился перед всеми женщинами, которых «невольно обидел». Комиссия Госдумы по этике не смогла найти доказательств вины Слуцкого и не стала наказывать политика.