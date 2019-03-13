Гусман ответил Ярмольнику, раскритиковавшему КВН

Актер Юлий Гусман ответил Леониду Ярмольнику, раскритиковавшему юмор в современном КВН. Гусман считает несправедливыми слова Ярмольника о том, что «в последние несколько лет это смотреть нельзя», а удачных шуток у команд практически нет.
«Мне кажется, он преувеличивает», — цитирует радиостанция «Говорит Москва» Юлия Гусмана. Он также добавил, что в новом сезоне КВН, который недавно начался, уже было «несколько блистательных выступлений и шуток».
Ранее Леонид Ярмольник резко раскритиковал современный КВН. По его словам, раньше игра была острой, едкой, резкой, сейчас же удачных шуток в ней практически нет. Что именно испортило игру, артист уточнять не стал, заявив лишь, что точно не цензура.