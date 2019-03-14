Виторган признался, что проза ему ближе стихов Фото: Дарья Попова © URA.RU

Российский актер Максим Виторган, который заявил о разводе с телеведущей Ксенией Собчак, включился в поэтическую перепалку между супругой и лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым. Свое стихотворение артист опубликовал на своей странице в Instagram.

Виторган высказался о последней тенденции описывать конфликты в стихотворной форме. «Все вокруг рифмуют строчки: меряют мэра, [мужские половые органы], положение в мире / Ставят в стихах и отношениях точки, / Уничтожают врагов через запятую в сортире. / Я один живу, как мудак, в прозе», — написал артист. Он отметил, что в радости он скромен. «Качу тихонечко в своём легком возе запас рифм на случай войны», — подытожил актер.

Ранее Собчак вызвала на баттл Шнурова из-за его ироничного стиха, который он посвятил разводу телеведущей с Виторганом и ее гипотетическому роману с режиссером Константином Богомоловым. Однако музыкант отказался от состязания: «Я, Ксюша, не приду, прости, конечно. Почуял, что ли, злую западню», — заключил лидер группы «Ленинград».

В начале года Собчак в интервью на программе «Эксклюзив» на «Первом канале» заявила, что переживает тяжелый период в отношениях с супругом. Виторган, в свою очередь, заметил, что его близкие люди не ходят на «желтые» шоу, фактически исключив Собчак из числа близких людей. Позже его супругу заподозрили в измене. Любовником Собчак общественность называла Богомолова.