12 марта 2025

В Петербурге представили рассекреченные материалы о жизни нацистов после войны

© Служба новостей «URA.RU»
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Книга будет доступна в электронном формате, что сделает ее доступной для широкой аудитории
Книга будет доступна в электронном формате, что сделает ее доступной для широкой аудитории Фото:

В Петербурге была представлена книга «Оттепель и наследники Гитлера», которая включает ранее неизвестные материалы о жизни нацистов после Великой Отечественной войны. Эти документы, долгое время находившиеся под грифом «секретно», теперь станут доступны широкой публике. Об этом сообщил профессор, ведущий научный сотрудник Петербургского института истории РАН и автор книги Борис Ковалев на пресс-конференции в ТАСС.

«В книге содержатся рассекреченные совсем недавно материалы. Более того, часть иллюстративного материала, иногда поразительного, тоже вводится в научный оборот благодаря этой книге. Часть тиража любезно будет передана в Государственный музей обороны и блокады Ленинграда для распространения на научных конференциях», — рассказал Борис Ковалев на пресс-конференции в ТАСС.

Ковалев выразил благодарность управлениям ФСБ по Новгородской и Псковской областям, а также по Санкт-Петербургу и Ленобласти за помощь в деклассификации документов. Как сообщил Валерий Кузьмин, директор экспертно-аналитического департамента Национального центра исторической памяти, книга будет доступна в электронном формате на сайте центра, что сделает ее доступной для широкой аудитории.

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В Петербурге была представлена книга «Оттепель и наследники Гитлера», которая включает ранее неизвестные материалы о жизни нацистов после Великой Отечественной войны. Эти документы, долгое время находившиеся под грифом «секретно», теперь станут доступны широкой публике. Об этом сообщил профессор, ведущий научный сотрудник Петербургского института истории РАН и автор книги Борис Ковалев на пресс-конференции в ТАСС. «В книге содержатся рассекреченные совсем недавно материалы. Более того, часть иллюстративного материала, иногда поразительного, тоже вводится в научный оборот благодаря этой книге. Часть тиража любезно будет передана в Государственный музей обороны и блокады Ленинграда для распространения на научных конференциях», — рассказал Борис Ковалев на пресс-конференции в ТАСС. Ковалев выразил благодарность управлениям ФСБ по Новгородской и Псковской областям, а также по Санкт-Петербургу и Ленобласти за помощь в деклассификации документов. Как сообщил Валерий Кузьмин, директор экспертно-аналитического департамента Национального центра исторической памяти, книга будет доступна в электронном формате на сайте центра, что сделает ее доступной для широкой аудитории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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