В Петербурге представили рассекреченные материалы о жизни нацистов после войны

В Петербурге была представлена книга «Оттепель и наследники Гитлера», которая включает ранее неизвестные материалы о жизни нацистов после Великой Отечественной войны. Эти документы, долгое время находившиеся под грифом «секретно», теперь станут доступны широкой публике. Об этом сообщил профессор, ведущий научный сотрудник Петербургского института истории РАН и автор книги Борис Ковалев на пресс-конференции в ТАСС.
«В книге содержатся рассекреченные совсем недавно материалы. Более того, часть иллюстративного материала, иногда поразительного, тоже вводится в научный оборот благодаря этой книге. Часть тиража любезно будет передана в Государственный музей обороны и блокады Ленинграда для распространения на научных конференциях», — рассказал Борис Ковалев на пресс-конференции в ТАСС.
Ковалев выразил благодарность управлениям ФСБ по Новгородской и Псковской областям, а также по Санкт-Петербургу и Ленобласти за помощь в деклассификации документов. Как сообщил Валерий Кузьмин, директор экспертно-аналитического департамента Национального центра исторической памяти, книга будет доступна в электронном формате на сайте центра, что сделает ее доступной для широкой аудитории.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.