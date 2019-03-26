Автовладельцам рассказали, как сэкономить на новых правилах ОСАГО

Изменения, которые коснутся оформления полисов ОСАГО c 1 апреля, пойдут россиянам на пользу. Автовладелец сможет отдать предпочтение компании, работающей в регионе и оформляющей полис за меньшую цену.
«Раньше покупатели были вынуждены заключать страховые договоры с неизвестными компаниями, которые могут не иметь представительств в их регионах проживания», — цитирует Life директора по продукту «Страховой интернет — бизнес» (СИБ) Валерия Коляду. Теперь, сознательно выбирая страховую компанию, автовладелец к тому же может сравнить цены и выбрать наиболее выгодную для себя, тем самым сэкономив на ОСАГО.
С апреля автовладельцы будут выбирать страховую организацию для оформления полиса ОСАГО через системы Российского союза автостраховщиков «Е-Гарант» и «Единый агент». Коляда говорит, что сервисы изначально были задуманы как запасные, но их работа вызывала серьезные нарекания. Случайные заявки из систем поступали крупным компаниям чаще, чем небольшим фирмам. Согласно новым правилам, как только компания страхует положенную долю клиентов в обоих сервисах, она становится недоступна для выбора до следующего дня.