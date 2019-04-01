В Уфе задержали бывшего вице-премьера Башкирии по делу о махинации на 27 млн

В ближайшее время экс-чиновнику изберут меру пресечения Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Башкирии задержан бывший заместитель премьер-министра региона — министр земельных и имущественных отношений. 47-летнего экс-чиновника заподозрили в превышении должностных полномочий с ущербом в 27 миллионов рублей.

По словам источника РИА «Новости», речь идет о Евгении Гурьеве, который осенью 2018 года ушел в отставку. Само преступление, по версии следователей, было совершено в ноябре 2015-го. Тогда мужчина организовал продажу двух земельных участков в Уфе общей площадью 17 тысяч квадратных метров «Группе компаний СУ-10». Во-первых, как утверждают правоохранители, у министерства не было права распоряжаться этой землей; во-вторых, цена за нее была занижена на половину.

Этим экс-чиновник якобы причинил «тяжкие последствия в виде неполучения Республикой Башкортостан дохода от реализации государственного имущества в общей сложности около 27 миллионов рублей». Сейчас, как пишет RT, мужчина задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.