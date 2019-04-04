Охлобыстин заявил, что готов спасти жизнь Зеленскому

Анастасия Шипицина
© Служба новостей «URA.RU»
04 апреля 2019 в 13:28
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Пресс-брифинг Ивана Охлобыстина в Росбалте в связи с выходом его романа
Охлобыстин опубликовал шуточное видео, в котором выпил за победу ЗеленскогоФото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский актер Иван Охлобыстин заявил, что в экстремальной ситуации готов спасти жизнь лидирующему в первом туре президентских выборов на Украине шоумену Владимиру Зеленскому.

Актер отметил, что после событий на Майдане в 2014 году он не общался с комиком. «Но, если случится экстремальная ситуация, если что-то будет угрожать его жизни, все негативное забудется, останется желание спасти коллеге жизнь — она бесценна», — приводит слова Охлобыстина РИА «Новости».

Ранее «URA.RU» сообщало, что Иван Охлобыстин вместе с Михаилом Пореченковым опубликовал юмористический видеоролик, в котором они выпивают за победу Зеленского на выборах. Однако комику не понравилось видео, и он назвал российских актеров «идиотами». Также кандидат в президенты предположил, что они сняли ролик за деньги. В ответ Охлобыстин заявил, что никакого замысла не было.

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