Охлобыстин заявил, что готов спасти жизнь Зеленскому

Российский актер Иван Охлобыстин заявил, что в экстремальной ситуации готов спасти жизнь лидирующему в первом туре президентских выборов на Украине шоумену Владимиру Зеленскому.
Актер отметил, что после событий на Майдане в 2014 году он не общался с комиком. «Но, если случится экстремальная ситуация, если что-то будет угрожать его жизни, все негативное забудется, останется желание спасти коллеге жизнь — она бесценна», — приводит слова Охлобыстина РИА «Новости».
Ранее «URA.RU» сообщало, что Иван Охлобыстин вместе с Михаилом Пореченковым опубликовал юмористический видеоролик, в котором они выпивают за победу Зеленского на выборах. Однако комику не понравилось видео, и он назвал российских актеров «идиотами». Также кандидат в президенты предположил, что они сняли ролик за деньги. В ответ Охлобыстин заявил, что никакого замысла не было.