Суд вынес приговор бывшему командиру части, где заживо сгорел солдат

Бывшего командира роты признали виновным в гибели срочника Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Барнаульский гарнизонный военный суд в Алтайском крае вынес приговор бывшему командиру роты одной из воинских частей, в которой во время пожара заживо сгорел срочник Андрей Рубцов. Капитана запаса Тимура Шарифова признали виновным по статье «халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».

«Шарифову назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно», — сообщает пресс-служба главного военного следственного управления Следственного комитета. Кроме того, экс-командиру роты запретили занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение следующих двух лет.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что 18-летний солдат из Чебоксар Андрей Рубцов погиб во время пожара на военных учениях. Молодой человек запутался в спальнике и не смог выбраться из палатки. Рубцов получил ожоги 85% тела и скончался спустя двое суток в больнице.