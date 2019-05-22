Савченко рассказала о страхах украинских депутатов

По словам Надежды Савченко, время в изоляторе, «стоило того» Фото: Надежда Савченко, Facebook

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко рассказала, как увидела страх в глазах украинских парламентариев. В эфире телеканала NewsOne она заявила, что это произошло в момент лишения ее депутатской неприкосновенности в марте 2018 года.

По словам Савченко, после того, как она стала депутатом в 2016 году, Верховная Рада «ничем особо не отличалась», а у ее коллег «всегда были надменные, самодовольные лица и лживые слова». «Я видела их глаза перепуганными, когда меня лишали депутатской неприкосновенности и садили в украинскую тюрьму. Я первый раз видела страх в глазах моих коллег», — цитирует Савченко RT. Она заявила, что время, проведенное в изоляторе, «стоило того, чтобы увидеть страх в глазах тех, кто считал себя бессмертными».

Савченко подозревали в подготовке «террористического переворота» в Киеве с покушениями на руководство страны — президента Петра Порошенко, главу МВД Арсена Авакова и секретаря Совета национальной безопасности Александра Турчинова. В марте 2018 года она была лишена депутатской неприкосновенности и взята под стражу. Через год, в середине апреля, суд отказался продлевать ее содержание под стражей.