Уральцы стали самыми лояльными россиянами к сексу женщин до брака

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
23 мая 2019 в 02:45
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Жители Урала поддерживают добрачные отношения женщинФото: Александр Мамаев © URA.RU

Жители Уральского федерального округа оказались самыми лояльными россиянами к добрачным отношениям женщин. Такой вывод следует из результатов опроса, которое провело агентство «Михайлов и Партнеры. Аналитика».

Опрос проводился среди мужчин. В целом по стране больше трети россиян (33%) считают, что женщина не должна вести половую жизнь до брака. Больше всего такого мнения придерживаются жители Северо-Кавказского федерального округа (64%), в то время как 77% жителей УрФО поддерживают право женщин на отношения до брака. Против высказались лишь 20% респондентов, пишет «Лента.ру» со ссылкой на результаты исследования.

Сами женщины, в свою очередь, в подавляющем большинстве одобряют отношения до замужества (70%). Опрос, как отмечается, проводился в марте 2019 года среди 1792 человек.

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