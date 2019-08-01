Источник сообщил о проверке 30 человек по делу о беспорядках в Москве

В день проведения несогласованной акции полиция задержала больше тысячи человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В деле о незаконной акции и массовых беспорядках 27 июля в Москве фигурируют порядка 30 подозреваемых. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник, всех их уже на этой недели допросят силовики.

«Расследование проходит в штабе на востоке Подмосковья, им занимаются больше десятка следователей московского главка СКР», — приводит агентство слова источника. — «Уже 1 августа в штаб доставят нескольких человек для проведения с ними следственных действий». При этом в качестве фигурантов могут быть привлечены и те активные участники акции, которые уже были привлечены к административной ответственности по итогам событий 27 июля.

Ранее СКР распространил информацию о задержании пятерых организаторов и наиболее активных участников незаконной акции. В ведомстве предупредили, что задержания будут продолжаться, а всего в деле фигурируют десять человек, напоминает агентство Nation News.

Несанкционированный митинг 27 июля был посвящен тому, что так называемым «независимым кандидатам» было отказано в регистрации на выборах в Мосгордуму. Эксперты посчитали, что те намеренно сфабриковали подписи избирателей в свою поддержку, уточняет портал «Утро.ру». Акция собрала порядка 3,5 тысяч участников, из них полиции пришлось задержать более тысячи человек.