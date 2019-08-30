Компания Вексельберга может получить в управление региональные аэропорты

Несколько десятков региональных аэропортов могут перейти под управление компаний «Новапорт» и «Аэропорты регионов», которая входит в состав «Реновы» миллиардера Виктора Вексельберга. Об этом сообщает газета «
«Аэропорты регионов» и «Новапорт» сообщили о готовности на условиях концессии создать управляющую компанию, которая будет заниматься развитием инфраструктуры воздушных гаваней. «Речь идет о малых региональных аэропортах с пассажиропотоком от 50 тыс. до 500 тыс. человек в год. На пилотном этапе будут переданы десять аэропортов на условиях концессии», — передает издание.
Как отмечает издание, Минтранс данным предложением заинтересовался, однако в ведомстве отметили, что инициатива требует детальной проработки. Список аэропортов, которые могут быть переданы компаниям на пилотном этапе, пока не создан. В случае успеха инициативы количество аэропортов под управлением компаний может увеличиться до 50.
Ранее Президент РФ Владимир Путин сообщил о планах привести в соответствие с международными нормами 60 аэропортов, напоминает «