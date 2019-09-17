Актриса Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа в Германии. Операция в немецкой клинике была сделана в апреле, там же у Заворотнюк нашли злокачественное новообразование головного мозга.
В Россию актриса вернулась лишь 25 июня. Вместе со своей мамой Заворотнюк отправилась в свой коттедж в Крекшино, пишет «Московский Комсомолец». В ночь на 26 июня у артистки появились сильные головные боли и поднялось давление. Врачей актриса встретила в постели, но она «была в сознании и мило общалась». Сообщается, что внешний вид актрисы изменился — она располнела, из-за трепанации на голове остались шрамы.
По информации издания, врачи поставили ей лекарство, после чего прошел болевой синдром и снизилось давление. Тогда вместе с Анастасией Заворотнюк находились ее мать и старшая дочь, на связи по телефону был муж актрисы Петр Чернышов.
Как сообщает ряд СМИ, сейчас Анастасия Заворотнюк находится в коме, на фоне рака мозга у нее развились пневмония и полиорганная недостаточность, актриса перестала дышать самостоятельно, половина тела парализована. По воспоминаниям писательницы Лены Лениной, Анастасия Заворотнюк перестала отвечать на сообщения с начала апреля.