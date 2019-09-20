На Украине готовы начать отнимать землю у россиян

Конфисковывать земли у граждан РФ обещают украинские власти Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Украинские власти планируют конфисковывать сельскохозяйственные земли, если их будут покупать граждане России. С соответствующим заявлением выступил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

«Там, где санкции, где есть агрессор — это, конечно, конфискация», — цитирует высокопоставленного чиновника из команды Владимира Зеленского издание «Украинские новости». По словам Тимофея Милованова, правительство Украины должно будет наладить мониторинг и «более широко применять этот механизм». В 2020 году на Украине произойдет масштабная аграрная реформа, в результате которой граждане получат право покупать земли сельскохозяйственного назначения. До сих пор возможна была только аренда участков, находившихся в собственности государства.

Ранее новоиспеченный министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал «оттепелью» текущие отношения между Украиной и Россией. «То, что мы сейчас наблюдаем, это определенное потепление, оттепель в отношениях между странами. И президент Зеленский пытается максимально использовать это окно возможностей, чтобы принести мир на нашу землю», — отметил Пристайко. Украинский министр также отметил, что для восстановления мира в стране необходимо найти компромисс, который позволит «возобновить украинский порядок».