Руслан Соколовский решил поддержать Владислава Синицу, которого приговорили к пяти годам колонии Фото: Вова Жабриков © URA.RU

Руслан Соколовский, который был осужден за ловлю покемонов в Храме на Крови в Екатеринбурге подписал письмо в защиту блогера Владислава Синицы, приговоренного к пяти годам лишения свободы за призыв убивать детей силовиков.

«Синица должен быть освобожден от уголовной ответственности, потому что он выразил свое мнение о возможных последствиях чрезмерно жестких действий сотрудников полиции к протестующим», — сказано в письме блогеров, которое подписал в том числе и Соколовский.

Письмо опубликовано на сайте «Новой газеты», под которым также подписались журналистка Татьяна Фельгенгауэр, ведущая Ирина Шихман, публицист Олег Кашин и другие. Список дополняется в режиме реального времени. По данным газеты, подписать призыв может каждый, у кого есть блог, и кто против «давления на свободу слова и требует убрать 282 статью из УК РФ».

Блогер Владислав Синица был приговорен к пяти годам колонии за экстремизм. Пресненский районный суд посчитал твит Синицы призывающим к насилию. В посте россиянин предположил, что дети работников правоохранительных органов могут стать жертвами нападений из-за действий своих родителей, отмечает «Утро.ру».

Руслан Соколовский прославился после ловли покемонов в екатеринбургском храме. Силовики провели обыск дома у молодого человека и завели на него уголовное дело. Его признали виновным по статьям «экстремизм» и «оскорбление чувств верующих», напоминает «Национальная служба новостей». Также Соколовской признан виновным в использовании «шпионской ручки». Он был приговорен к трем годам условно, позднее срок снизили до двух лет и шести месяцев.