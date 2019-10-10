09 октября 2019

Блогер из Ингушетии извинился перед ближайшим соратником Кадырова. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, кадыров рамзан, портрет
Соратник Рамзана Кадырова заставил интернет-пользователя извинятьсяФото: Владимир Андреев © URA.RU

Блогер из Ингушетии Магомед-Басир Гелисханов публично извинился перед председателем парламента Чечни Магомедом Даудовым, который считается ближайшим соратником чеченского лидера Рамзана Кадырова. Информацию об этом распространил в соцсетях сам Даудов, разместивший видеозапись извинений интернет-пользователя.

Все началось с того, что в сентябре Даудов приехал на границу Чечни и Ингушетии для выяснения отношений с блогером, который оставил о нем нелицеприятный комментарий в одном из пабликов. Гелисханову не понравилась позиция спикера парламента ЧР по вопросу границы между республиками. Однако встреча не состоялась: оппонент Даудова на нее не пришел. Тогда Лорд записал видео, в котором обругал Гелисханова. «Он приехал ко мне вместе со своим отцом Абу-Бакаром, который оказался богобоязненным, мудрым и воспитанным человеком. Он резко осудил действия своего сына. Магомед-Басир извинился за свои необдуманные слова», — отметил Даудов в своем Instagram.

Публичные извинения граждан перед руководством региона эксперты называют «особенностью» Чечни. Так, ранее «URA.RU» сообщало о том, что 24 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров жестко раскритиковал опубликованные в соцсетях свадебные видео и заявил, что не позволит жить в Чечне нарушителям местных обычаев. Он осудил жителя Чечни, который снялся на видео вместе с дочерью в день ее свадьбы. Сам мужчина записал видео с извинениями за «недостойный поступок». Последним публичные извинения чеченцам принес молодой человек, который расплакался на свадьбе своей сестры. До этого извиняться перед Кадыровым пришлось журналисту Максиму Шевченко, правда, речь здесь шла совсем не о нарушений традиций: журналист принес извинения за высказывание о главе Чечни в своем блоге.

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Дорогие друзья! Сегодня у меня побывали отец и сын, Абу-Бакар и Магомед-Басир Гелисхановы из Ингушетии. Напомню, что послужило поводом для этой встречи. Моё выступление 19 сентября в прямом эфире программы «Особый разговор» на канале ЧГТРК «Грозный» вызвало широкий резонанс. В одном из пабликов в соцсетях под фрагментом моего выступления, касающегося определения границ между Чеченской Республикой и Республикой Ингушетия, Магомед-Басир Гелисханов разместил нелицеприятный пост. Я приемлю критику и отношусь к этому спокойно. Но, когда под видом критики переходят на личности, такого нельзя ни понять, ни, тем более, оставлять без внимания. У нас так не принято, за слова надо отвечать. Я связался с Магомед-Басиром 26 сентября и предложил ему встретиться и лицом к лицу разобраться во всем. Он не приехал на встречу, хотя и обещал. Сегодня он приехал ко мне в Парламент ЧР вместе со своим отцом Абу-Бакаром, который оказался богобоязненным, мудрым и воспитанным человеком. Он резко осудил действия своего сына. Абу-Бакар подчеркнул, что чеченцы и ингуши – братья, и ни в коем случае нельзя распространять провокации, вносящие раскол между братскими народами. Магомед-Басир извинился за свои необдуманные слова. Я согласился с мнением Абу-Бакара и принял извинения Магомед-Басира ради АЛЛАХА. ДАЛА барт цхьаъбойла вайн! АЛЛАХIУ АКБАР! АХМАТ-СИЛА! #Чечня #ПервыйПрезидент #АхматХаджи #ГлаваЧР #Кадыров #КРА #ПарламентЧР #Председатель #Даудов #Лорд

Публикация от Магомед Даудов (@lord_095)

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