Соратник Рамзана Кадырова заставил интернет-пользователя извиняться Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Блогер из Ингушетии Магомед-Басир Гелисханов публично извинился перед председателем парламента Чечни Магомедом Даудовым, который считается ближайшим соратником чеченского лидера Рамзана Кадырова. Информацию об этом распространил в соцсетях сам Даудов, разместивший видеозапись извинений интернет-пользователя.

Все началось с того, что в сентябре Даудов приехал на границу Чечни и Ингушетии для выяснения отношений с блогером, который оставил о нем нелицеприятный комментарий в одном из пабликов. Гелисханову не понравилась позиция спикера парламента ЧР по вопросу границы между республиками. Однако встреча не состоялась: оппонент Даудова на нее не пришел. Тогда Лорд записал видео, в котором обругал Гелисханова. «Он приехал ко мне вместе со своим отцом Абу-Бакаром, который оказался богобоязненным, мудрым и воспитанным человеком. Он резко осудил действия своего сына. Магомед-Басир извинился за свои необдуманные слова», — отметил Даудов в своем Instagram.

Публичные извинения граждан перед руководством региона эксперты называют «особенностью» Чечни. Так, ранее «URA.RU» сообщало о том, что 24 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров жестко раскритиковал опубликованные в соцсетях свадебные видео и заявил, что не позволит жить в Чечне нарушителям местных обычаев. Он осудил жителя Чечни, который снялся на видео вместе с дочерью в день ее свадьбы. Сам мужчина записал видео с извинениями за «недостойный поступок». Последним публичные извинения чеченцам принес молодой человек, который расплакался на свадьбе своей сестры. До этого извиняться перед Кадыровым пришлось журналисту Максиму Шевченко, правда, речь здесь шла совсем не о нарушений традиций: журналист принес извинения за высказывание о главе Чечни в своем блоге.