На Западе не поддержали санкции США против российского газа в Европе

Мощность газопровода — 55 миллиардов кубометров газа в год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Санкции против газопровода «Северный поток — 2», которые планируют принять США, нарушают международное право, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, рассматриваемые ограничения не нравятся ни России, ни Европе, в том числе, Германии и Франции.

«Такие действия являются непосредственным нарушением международного права. Они являются идеальным примером недобросовестной конкуренции, распространения своего искусственного доминирования на европейские рынки и навязывания европейским потребителям более дорогой и, соответственно, неконкурентоспособной продукции», — сказал Песков журналистам.

Ранее «URA.RU» сообщало, что верхняя палата Конгресса США приняла оборонный бюджет, который предусматривает введение санкций против российского газопровода «Северный поток — 2». Теперь документ должен подписать президент США Дональд Трамп.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Среди тех, кто выступает против проекта — Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.