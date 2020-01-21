Мединскому предрекли потерю поста в правительстве России

Владимир Мединский занимал свой пост с 2012 года
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Владимир Мединский больше не будет занимать должность министра культуры и не войдет в состав нового правительства РФ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.
«Владимир Мединский уйдет с должности министра культуры», — сообщает издание. Кандидатом на его должность источники РБК назвали главу департамента кинематографии ведомства Ольгу Любимову. Мединский возглавлял Минестерство культуры с 2012 года.
Ранее сообщалось об уходе из правительства министра просвещения Ольги Васильевой и заместителя председателя правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталия Мутко.