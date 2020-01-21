СМИ сообщили об уходе Мутко и Васильевой из правительства

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Визит заместителя председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко. Пермь, мутко виталий, решетников максим
Виталий Мутко занимал свой пост с мая 2018 годаФото: Сергей Шадрин © URA.RU

Исполняющий обязанности министра просвещения Ольга Васильева не войдет в состав нового правительства РФ. Также свой пост покинет заместитель председателя правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

«Ольга Васильева уходит из правительства», — пишет РБК. Собеседники издания назвали новым кандидатом на этот пост главу Рособрнадзора Сергея Кравцова. Васильева в 2018 году после разделения Минобрнауки на два новых министерства возглавила министерство просвещения. Ему были поручены вопросы общеобразовательной деятельности, школы и учреждения среднего специального образования.

Также по данным издания, в правительство не войдет исполняющий обязанности заместителя председателя правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко. Он занимал свою должность с мая 2018 года. С 2016 по 2018 год он находился на посту заместителя председателя правительства по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики.

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