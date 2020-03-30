Правительство РФ хочет продать больше ценностей из Госфонда из-за кризиса и коронавируса

В последние годы из Госфонда в основном продают алмазы. Закупают золото Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Правительство России может получить право в 2020 году увеличить продажи ценностей из Госфонда, по сравнению с тем объемом, что заложен в бюджет, причем без внесения поправок. Речь идет о драгоценных металлах и камнях.

«Это делается с целью финансирования дефицита бюджета, который может возникнуть на фоне пандемии коронавируса», — пишет «Интерфакс».

Соответствующий законопроект Госдума рассмотрит 31 марта. Сейчас закон о бюджете разрешает продажу ценностей из Госфонда на сумму до 6,5 млрд рублей, закупки — не более 10,5 млрд рублей.

Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в Китае в конце декабря 2019 года. По последним данным, в России 1 534 случая заражения, девять человек умерли, 68 пациентов выздоровели. С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в стране прекращена работа торговых центров, отменены массовые мероприятия, школьники переведены на дистанционное обучение.

Неделю с 30 марта по 3 апреля президент России Владимир Путин объявил нерабочей. В Кремле подчеркнули, что главная задача этой меры — минимизировать контакты между людьми, напоминает « Федеральное агентство новостей».