СМИ: Ефремова хотят проверить на вменяемость

Дату психолого-психиатрической экспертизы артиста назначат позже Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Актер Михаилу Ефремову, который обвиняется в смертельном ДТП в центре Москвы, планируют назначить психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщили источники СМИ.

«Ему планируется провести психолого-психиатрическую экспертизу. Она позволяет устанавливать психологические особенности человека, его психическое состояние, мотивы его действий», — рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах. Собеседник уточнил, что время проведение экспертиз будет решаться в рамках расследования дела.

Следователи уже выяснили, что на момент аварии Ефремов был пьян, также в его крови выявлены следы наркотических веществ. Сам актер не отрицает, что употреблял алкоголь прежде чем сесть за руль. Также в рамках расследования будет проведена техническая экспертиза автомобиля артиста, чтобы исключить версию неисправности машины.

Вечером 8 июня актер Ефремов устроил смертельное ДТП в состоянии опьянения, напоминает RT. Артист пересек двойную сплошную и столкнулся с другой машиной, водитель которой позднее скончался в больнице. Вину Ефремов признал, назвав произошедшее чудовищным, пишет «Национальная служба новостей». Сейчас ему грозит до 12 лет тюрьмы. Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест на два месяца.

В день трагедии «Первый канал» снял шоу, куда пригласили вдову погибшего. Женщина сказала, что не собирается идти на мировую с актером.

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