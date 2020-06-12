Вопрос социальных поправок в Конституцию сейчас наиболее важен Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Предложенные социальные поправки в Конституцию, такие как организация медпомощи, индексация пособий и обеспечение демографического развития, способны изменить жизнь россиян к лучшему. А на основании ряда конституционных норм в стране могут быть приняты новые законы, которые дадут гражданам еще большие гарантии. Об этом заявил директор Центра евро-азиатских исследований, политолог Андрей Русаков.

На фоне пандемии и нестабильной ситуации в экономике россияне стали еще больше обеспокоены своими доходами. Именно поэтому, по мнению политолога, сейчас особенно необходима поправка о постоянной индексации пособий. «Государство, беря на себя ответственность по индексации пособий, берет обязательства и по поддержанию постоянного уровня жизни этих людей. То есть, независимо от инфляции их уровень жизни не станет ниже», — объяснил Русаков.

Также, по мнению эксперта, из-за проблем с оказанием медицинской помощи в муниципалитетах необходимо закрепить стандарты оказания медпомощи в основном законе страны. «Я надеюсь, что на основании этих конституционных норм будут приняты законы: нормативы приезда скорой помощи, предоставления консультаций специалистами. Чтобы были гарантии и был эффект социальной справедливости, чтобы люди в деревнях не получали меньшее количество медицинских услуг, чем люди, живущие в мегаполисах. Это серьезное обязательство, но государство готово его на себя взять», — заявил политолог.

В связи с проблемами с рождаемостью стране также необходимы демографические поправки в Конституции, которые несут не только материальный, но и мировоззренческий характер. По мнению Русакова, страну будут воспринимать серьезно тогда, когда в ней будет зафиксирован положительный демографический прирост.

Внести поправки в основной закон страны Владимир Путин предложил в январе. Цель изменений — сделать Конституцию в большей степени отвечающей современным реалиям. Предложения по поправкам готовила рабочая группа из 75 человек, среди которых были представители самых разных сфер. Изначально планировалось, что голосование пройдет 22 апреля, однако оно было перенесено из-за эпидемии коронавируса.

Основным днем проведения процедуры названо 1 июля, но голосовать можно будет в течение недели до этого дня — начиная с 25 июня. Во время недели голосования будет обеспечена максимальная безопасность участников.

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