Эксперт информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил деноминировать рубль. По его мнению, сделать это нужно так, чтобы нынешние значения денег относились к новым как 100 к 1. Тогда доллар будет стоить от 60 до 70 копеек. Однако, по мнению пользователей соцсетей, эта идея не сулит ничего хорошего и может говорить о надвигающемся дефолте.
«В России деноминация рубля традиционно проводится незадолго перед его девальвацией», — заявил в Twitter автор под ником @Fake_MIDRF. Подобного мнения придерживается и пользователь под ником «Мексиканец»: «Деноминация это предвестник дефолта и очередной рост цен, как вы думаете куда округлят ценники?» — задается он вопросом.
Помимо негатива, для многих пользователей данная инициатива стала поводом для ностальгии по 1998 году, когда произошла последняя деноминация российской валюты. «В моем детстве была деноминация. Теперь и у моих детей скоро своя будет», — написал пользователь под ником @Iozhig.
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