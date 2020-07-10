Соцсети вспомнили 90-е после сообщений о деноминации рубля. «Шо, опять?» СКРИНЫ

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Клипарт по теме Биткоин. Сургут, отражение, рубль, монета
Деноминация рубля, по мнению пользователей, приведет к очередному дефолту Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Эксперт информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил деноминировать рубль. По его мнению, сделать это нужно так, чтобы нынешние значения денег относились к новым как 100 к 1. Тогда доллар будет стоить от 60 до 70 копеек. Однако, по мнению пользователей соцсетей, эта идея не сулит ничего хорошего и может говорить о надвигающемся дефолте.

«В России деноминация рубля традиционно проводится незадолго перед его девальвацией», — заявил в Twitter автор под ником @Fake_MIDRF. Подобного мнения придерживается и пользователь под ником «Мексиканец»: «Деноминация это предвестник дефолта и очередной рост цен, как вы думаете куда округлят ценники?» — задается он вопросом.

Помимо негатива, для многих пользователей данная инициатива стала поводом для ностальгии по 1998 году, когда произошла последняя деноминация российской валюты. «В моем детстве была деноминация. Теперь и у моих детей скоро своя будет», — написал пользователь под ником @Iozhig.

Пользователи соцсетей грустно шутят
Многие из пользователей помнят деноминацию 1988 года
… и не только 1998 года
Пользователи находят шутливые объяснения происходящего
Некоторые дают другим советы, что делать со сбережениями
Многие не поняли, о каких 80 тысячах рублей идет речь
Предложение экспертов побудило пользователей соцсетей на народное творчество

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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