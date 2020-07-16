15 июля 2020

Иркутский губернатор созвал срочное совещание. В регионе — ЧП

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия ливня в Челябинске, ливневая канализация, ливневка, ливень, потоп, дождь
В Иркутске из-за ливня затоплены улицы (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев созвал срочное совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям в связи с сильным ливнем в Иркутске. Из-за непогоды в городе подтоплены улицы, а некоторые дома остались без электричества.

«В Иркутске сильный ливень. Часть улиц подтоплена, в некоторых домах отключилось электричество. Жителей улиц Верхней Набережной и Мельничной эвакуировали в пункты временного размещения. Аварийные службы Иркутска работают в усиленном режиме», — написал глава региона в своем Instagram. На этом фоне Кобзев созвал срочное совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Также врио губернатора рассказал, что вместе с мэром Иркутска Русланом Болотовым объехал точки города, где есть риск подтопления, и требуется оперативная реакция. По словам Кобзева, он получает информацию со всего региона.

Реакция Кобзева на ЧП и работа на опережение сильно контрастирует с действиями в похожей ситуации его предшественника на посту губернатора — Сергея Левченко. Левченко, избравшийся на пост главы региона от КПРФ, возглавил оперативный штаб после наводнения в Тулуне только спустя месяц после сигнала от президента Владимира Путина. В итоге Левченко покинул пост 11 декабря 2019 года. Вместо него глава государства назначил врио главы региона Кобзева, выходца из МЧС.

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Проехал с МЧС и мэром Иркутска Русланом Николаевичем Болотовым по точкам города, где есть риск подтопления и требуется оперативное реагирование. В областном центре эвакуированы жители улиц Верхняя Набережная, Мельничная, Карла Либкнехта — всего 10 человек, в том числе двое детей. Люди в безопасности, ночуют в спокойном месте. Получаю информацию со всего региона. Пока критической опасности нет, но все аварийные службы работают в усиленном режиме.

Публикация от Игорь Кобзев (@kobzevnasvyazi)

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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