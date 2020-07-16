Публикация от Игорь Кобзев (@kobzevnasvyazi) 15 Июл 2020 в 11:18 PDT

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Реакция Кобзева на ЧП и работа на опережение сильно контрастирует с действиями в похожей ситуации его предшественника на посту губернатора — Сергея Левченко. Левченко, избравшийся на пост главы региона от КПРФ, возглавил оперативный штаб после наводнения в Тулуне только спустя месяц после сигнала от президента Владимира Путина. В итоге Левченко покинул пост 11 декабря 2019 года. Вместо него глава государства назначил врио главы региона Кобзева, выходца из МЧС.

Также врио губернатора рассказал, что вместе с мэром Иркутска Русланом Болотовым объехал точки города, где есть риск подтопления, и требуется оперативная реакция. По словам Кобзева, он получает информацию со всего региона.

«В Иркутске сильный ливень. Часть улиц подтоплена, в некоторых домах отключилось электричество. Жителей улиц Верхней Набережной и Мельничной эвакуировали в пункты временного размещения. Аварийные службы Иркутска работают в усиленном режиме», — написал глава региона в своем Instagram. На этом фоне Кобзев созвал срочное совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев созвал срочное совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям в связи с сильным ливнем в Иркутске. Из-за непогоды в городе подтоплены улицы, а некоторые дома остались без электричества.

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