15 июля 2020
14 июля 2020

Самое актуальное в Курганской области на 16 июля. На территории области прошли авиаучения, в одном из сел закрыли больницу

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная церемония празднования Дня ВМФ на Сенатской площади. Санкт-Петербург, миг-31, военный самолет, истребитель, парад, ввс рф
На территории области прошли авиаучения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кургане не все дома готовы к отопительному сезону, в области прошли учения, в селе Введенское закрыли больницу, силовики проверяют полигон ТБО, директора рынка обвинили в преступлении. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 16 июля — в обзоре URA.RU:

В Кургане может сорваться отопительный сезон

  • К отопительному периоду в Кургане готово лишь 40% жилого фонда. По информации «Курганской генерирующей компании», жители должны потребовать провести опрессовки и промывки труб, чтобы отопительный сезон не был сорван.

Авиаучения прошли на территории области

  • На территории Курганской области прошли учения летчиков. На них применялись неуправляемые ракеты и авиабомбы. По информации пресс-службы Центрального военного округа, два самолета нанесли ракетный удар по наземным мишеням, применив 70 неуправляемых авиационных ракет С-8.

В селе Введенское закрыли больницу

  • В селе Введенское Кетовского района закрыли больницу, из-за чего несколько тысяч человек остались без медпомощи. Больницу решили переоборудовать в противоковидный госпиталь.

Следователи СК провели проверку Шуховского полигона

  • Оперативная следственная группа выясняла место, на котором захоронены тонны ядохимикатов на территории Шуховского полигона. В проверке также участвовали бывшие сотрудники полигона, которые давали пояснения об участках захоронения.

Руководителя рынка обвиняют в преступлении

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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