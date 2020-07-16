На территории области прошли авиаучения
В Кургане не все дома готовы к отопительному сезону, в области прошли учения, в селе Введенское закрыли больницу, силовики проверяют полигон ТБО, директора рынка обвинили в преступлении. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 16 июля — в обзоре URA.RU:
В Кургане может сорваться отопительный сезон
- К отопительному периоду в Кургане готово лишь 40% жилого фонда. По информации «Курганской генерирующей компании», жители должны потребовать провести опрессовки и промывки труб, чтобы отопительный сезон не был сорван.
Авиаучения прошли на территории области
- На территории Курганской области прошли учения летчиков. На них применялись неуправляемые ракеты и авиабомбы. По информации пресс-службы Центрального военного округа, два самолета нанесли ракетный удар по наземным мишеням, применив 70 неуправляемых авиационных ракет С-8.
В селе Введенское закрыли больницу
- В селе Введенское Кетовского района закрыли больницу, из-за чего несколько тысяч человек остались без медпомощи. Больницу решили переоборудовать в противоковидный госпиталь.
Следователи СК провели проверку Шуховского полигона
- Оперативная следственная группа выясняла место, на котором захоронены тонны ядохимикатов на территории Шуховского полигона. В проверке также участвовали бывшие сотрудники полигона, которые давали пояснения об участках захоронения.
Руководителя рынка обвиняют в преступлении
- Директора курганского Центрального рынка Николая Лакишиса подозревают в том, что он незаконно выписывал себе премии. Из-за этого предприятие не досчиталось 2,5 млн рублей.
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