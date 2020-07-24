Минздрав РФ не исключил, что первые вакцины будут применены уже в августе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 24 июля, — 226-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 136-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, число зараженных по всему миру за прошедшие сутки увеличилось на 279 635 и достигло отметки в 15 666 881. Выздороветь удалось уже 9 535 113 пациентам (+186 778). Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 637 613 человек (+6 238).

Страной-лидером по количеству зараженных остаются США, где диагноз COVID-19 поставлен уже 4 169 991 американцу. Следом идет Бразилия с 2 289 951 случаем заражения. Тройку лидером замыкает Индия, там заболели 1 288 130 человек. Россия занимает четвертое место — 795 458 инфицированных.

Вакцина и лекарство от коронавируса

Врачи и люди из группы риска могут получить вакцину уже в августе, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. При этом чиновник не уточнил, когда в стране начнется массовая вакцинация от COVID-19, добавив, что в ближайшее время стартует третья фаза клинических испытаний препарата. Как ожидается, его опробуют порядка 800 добровольцев.

В то же время ученые уже начали работать над созданием вакцины нового поколения . По словам профессора Университета Джорджа Мейсона, доктора биологических наук Анчи Барановой, натуральный иммунитет к вирусу сохраняется максимум полгода. Создавать вакцину первого поколения нет смысла. Последние разработки ученых же базируются на принципиально других технологиях, которые позволят выработать иммунитет на год.

Коронавирус в России

Жителям страны не стоит опасаться второй волны коронавируса осенью. В это время года может произойти рост респираторных заболеваний, но он будет некритичным, уверяет врач-инфекционист Николай Малышев. при этом он не исключает повторного введения новых ограничений, но они будут менее жесткими, чем весной.

Тем не менее, власти пока советуют планировать отпуск на родине. Российская сторона ведет переговоры с другими странами об открытии границ, но никаких решений на этот счет пока не принято, рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Что касается экономики страны, то у России достаточно денег на реализацию всех национальных проектов. Премьер-министр Михаил Мишустин призвал не беспокоиться на этот счет, хоть и признал, что пандемия замедлила темпы роста экономики, сократила доходы всех уровней бюджета, а большинство граждан и компаний получили существенный урон.

Коронавирус в мире

Президент США Дональд Трамп после разговора с российским лидером Владимиром Путиным, сказал, что Россия «переживает трудные времена» из-за распространения коронавируса. Особенно это касается Москвы. В то же время Вашингтон не видит препятствий для возобновления авиасообщения с РФ. Минтранс США сказал, что для этого российским авиакомпаниям нужно лишь за месяц уведомить американские регулирующие органы о предлагаемом графике полетов.

Власти Финляндии вернули ограничения для поездок в Австрию, Словению и Швейцарию из-за роста заболеваемости в этих странах. Прибывшим из этих стран рекомендуют соблюдать двухнедельный карантин. Аналогичные требования уже действуют в отношении гостей из Испании, Люксембурга, Польши, Португалии, Франции, Чехии, Швеции, Великобритании и России.