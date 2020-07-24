Роскосмос сообщил о проблемах при самом быстром полете на МКС

Ранее в Госкорпорации «Роскосмос» заявляли, что грузовой корабль «Прогресс МС-15» установил новый рекорд по времени полета к Международной космической станции, передает « Царьград ». Путь до МКС занял 3 часа 18 минут 31 секунду.

«При осуществлении стыковки транспортного грузового корабля „Прогресс МС-15“ действительно наблюдались некоторые отклонения транспортного грузового корабля относительно мишени», — цитирует РИА «Новости» пресс-службу Госкорпорации. Отмечается, что отклонения от мишени при стыковке были в пределах допустимого. По данным ведомства, стыковка прошла в автоматическом режиме, ручное управление не включалось.

Корабль «Прогресс МС-15» состыковался с МКС 23 июля. На орбиту его вывела ракета «Союз-2.1а».

У Роскосмоса возникли проблемы при стыковке грузового корабля «Прогресс МС-15» к Международной космической станции. Об этом сообщают в пресс-службе Ромскосмоса.

Стыковка «Прогресс МС-15» с МКС прошла в автоматическом режиме, ручное управление не применялось Фото: пресс-служба Роскосмоса

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно