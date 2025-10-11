Ситуация с высылкой из Швеции российского журналиста ВГТРК является недопустимой. Такое заявление сделал представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Власти Швеции не дали осуществить свой профессиональный долг российскому журналисту ВГТРК, который планировал снять сюжет об экономической ситуации в странах ЕС», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она указывает, что корреспондент планировал снять материал об экономической ситуации в ЕС, но шведские власти создали искусственные препятствия для его работы.
Формальным основанием для депортации стала медицинская страховка, которая, по словам Захаровой, изначально являлась действительной, но не могла использоваться в Швеции из-за односторонних ограничений самого Стокгольма. Представитель МИД РФ подчеркивает, что журналиста лишают пятилетней французской визы не за реальные нарушения, а из-за созданной шведскими властями правовой коллизии.
Она обратила внимание на противоречивую ситуацию: визу изначально выдают с учетом этой конкретной страховки, но затем ее же объявляют недействительной по решению шведских властей. Представитель МИД констатирует, что, несмотря на наличие всех необходимых документов, российского корреспондента задерживают, допрашивают и в итоге высылают из страны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.