Политолог: Навальный мог отравиться из-за своего уголовного дела

Отравление блогера Алексея Навального выгодно ему самому из-за грядущего судебного разбирательства по делу об оскорблении ветерана. Так считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
Ранее блогер Навальный разместил в социальных сетях видео, в котором резко раскритиковал россиян, высказавшихся в поддержку принятия поправок в Конституцию РФ. Он назвал участников ролика «командой продажных холуев» и «предателями». Среди критикуемых был ветеран Великой Отечественной войны Игорь Артеменко. 22 июля блогеру предъявили обвинение в клевете, а через три дня по этому делу должен состояться суд.
«У Навального перспектива 23 августа реально „присесть“. Перед такой перспективой многие подсудимые „стараются заболеть“. Неудачный самострел?» — написал политолог в Twitter.
Такого же мнения придерживается публицист Юлия Витязева. «Травить Навального выгодно исключительно его кураторам», — написала она в своем twitter-аккаунте. Журналист предположила, что отравление может быть «театрализованным представлением с целью привлечения внимания».
Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, где блогера отправили в больницу. Он впал в кому, его состояние оценивается как тяжелое. По мнению его пресс-секретаря Киры Ярмыш, Навального могли отравить, подмешав токсин в чай.
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