Новые партии России обозначили регионы, за которые будут бороться

Малые партии, созданные в 2020 году («Партия прямой демократии», «За правду», «Новые люди» и «Зеленая альтернатива»), в основном ориентируются на электорат из городов-миллионников. Об этом лидеры новых объединений заявили на круглом столе предвыборной кампании-2020. Партии примут участие в региональных и муниципальных выборах, которые пройдут 13 сентября.
«В первую очередь за нас будут голосовать в городах-миллионниках», — ответил ответил на вопрос политологов генсек «Партии прямой демократии» Вячеслав Макаров. С ним согласился основатель «Новых людей» Алексей Нечаев. Лидер «Зеленой альтернативы», идущей на выборы с экологической риторикой, Руслан Хвостов добавил к крупным городам промышленные центры Урала, Сибири и Арктики.
Шире географию своих избирателей видит первый зампредседателя «За правду» Александр Казаков. «Наша стратегия называется „1000 городов“, но мы не исключаем и сельский электорат», — отметил политик.
13 сентября заксобрания будут выбирать в 11 субъектах РФ. Малые партии принимают участие в девяти кампаниях. Ранее URA.RU сообщало, что новым игрокам гарантированы места в региональных парламентах, позволяющие через год участвовать в выборах в Госдуму. Таким образом Кремль постарается расколоть старую оппозицию.
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