Европейская страна закрывает границы для россиян из-за COVID-19

Въезд в Венгрию закроют с 1 сентября из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране. Об этом сообщило венгерское информационное агентство MTI.
«С 1 сентября иностранцам запрещен въезд на территорию Венгрии», — передает агентство. Иностранным гражданам разрешат въезд, если для этого есть веские причины. Границы закрыты из-за распространения коронавируса.
Те граждане Венгрии, которые вернулись из других стран, должны будут провести две недели на самоизоляции. Если у них выявят коронавирус, то они должны будут предоставить два отрицательных теста, чтобы выйти из изоляции.
Кабмин РФ ранее включил Венгрию в список стран для открытия авиасообщения. Также планировалось открыть границы с Египтом, Мальтой, Кипром и Китаем.
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