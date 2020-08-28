28 августа 2020

Европейская страна закрывает границы для россиян из-за COVID-19

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Двадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, уральские авиалинии, ural airlines, стоянка самолета, самолет
Иностранным гражданам разрешат въезд в Венгрию, если для этого есть веские причины. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Въезд в Венгрию закроют с 1 сентября из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране. Об этом сообщило венгерское информационное агентство MTI.

«С 1 сентября иностранцам запрещен въезд на территорию Венгрии», — передает агентство. Иностранным гражданам разрешат въезд, если для этого есть веские причины. Границы закрыты из-за распространения коронавируса.

Те граждане Венгрии, которые вернулись из других стран, должны будут провести две недели на самоизоляции. Если у них выявят коронавирус, то они должны будут предоставить два отрицательных теста, чтобы выйти из изоляции.

Кабмин РФ ранее включил Венгрию в список стран для открытия авиасообщения. Также планировалось открыть границы с Египтом, Мальтой, Кипром и Китаем.

Депутат Европарламента Николас Гонсалес Касарес рассказал, что новая волна COVID-19 в Европе может совпасть со временем сезонной вспышки гриппа, передает «Федеральное агентство новостей». По его словам, Европе необходима массовая вакцинация от коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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