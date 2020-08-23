Россиянам хотят провести газ в дома за счет «Газпрома»

Партия «Единая Россия» предложит подключить россиян к газу за счет «Газпрома». Это может обойтись компании в два триллиона рублей.
«С такими предложениями сегодня, 24 августа, выступит секретарь генсовета партии Андрей Турчак на совещании по теме газификации регионов и подключения граждан к газораспределительным сетям», — пишет РБК, ссылаясь на собственные источники. На сегодняшнем собрании будут представители Минэнерго РФ, Минфина, Минсельхоза, «Газпрома», «Межрегионгаза», ФАС и несколько губернаторов.
По оценкам инсайдеров из «Единой России», такая инициатива обойдется «Газпрому» в два трлн рублей. Однако компания сможет компенсировать расходы за счет льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) или выпуска бессрочных облигаций, считают в партии.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил поручил правительству завершить газификацию страны без привлечения средств граждан., пишет RT. К 2024 и 2030 году кабмин должен будет обеспечить «поэтапное завершение газификации с установлением соответствующих целевых показателей на основе актуализации и утверждения региональных программ», передает телеканал 360.
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