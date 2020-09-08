Самое важное в России и в мире на 8 сентября. Лукашенко пообщался с прессой, Ефремову дали 8 лет, задержан замминистра энергетики РФ

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Михаил Ефремов, ефремов михаил
Актер Михаил Ефремов восемь лет проведет в колонии Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Лукашенко встретился с российскими журналистами — Кремль ответил Германии по «Северному потоку — 2» — Ефремова приговорили к восьми годам — Минтруд подготовил новый календарь выходных — ФСБ задержало замминистра Минэнерго РФ. Все самые интересные и важные новости в России и в мире на 8 сентября — в обзоре URA.RU:

Тихановская призвала ввести санкции против властей Белоруссии, Колесникова порвала паспорт

В Кремле ответили на слова Меркель о «Северном потоке — 2», Германия признала санкции бесполезными

Ефремов проведет восемь лет в колонии

Задержан высокопоставленный российский чиновник

31 декабря может стать выходным днем

  • Россиянам не надо будет идти работу 31 декабря 2021 года. С таким предложением выступили в Минтруда РФ. Также ведомство составило новый календарь выходных дней.

Самозанятых могут освободить от налогов, Медведев предложил ввести новую выплату

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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