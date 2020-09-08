Лукашенко встретился с российскими журналистами — Кремль ответил Германии по «Северному потоку — 2» — Ефремова приговорили к восьми годам — Минтруд подготовил новый календарь выходных — ФСБ задержало замминистра Минэнерго РФ. Все самые интересные и важные новости в России и в мире на 8 сентября — в обзоре URA.RU:
Тихановская призвала ввести санкции против властей Белоруссии, Колесникова порвала паспорт
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время пресс-конференции с участием российских СМИ, согласился, что немного задержался на своем посту.
- Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, выступая на сессии ПАСЕ, предложила ввести санкции против руководства страны.
- Член координационного совета оппозиции Мария Колесникова при попытке ее насильственного вывоза с территории республики на территорию Украины порвала свой паспорт.
- В погранслужбе Белоруссии заявили о том, что пресс-секретарь совета Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов пересекли границу Белоруссии с Украиной.
В Кремле ответили на слова Меркель о «Северном потоке — 2», Германия признала санкции бесполезными
- Кремль не планирует обсуждать с немецкой стороной угрозу введения санкций против «Северного потока — 2», о которых заявила канцлер Германии Ангела Меркель. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, для ограничений, касающихся газопровода, нет оснований.
- В Германии посчитали неэффективными санкции в отношении России. Министр экономики Германии Петер Альтмайер поставил под сомнение разумность их введения.
Ефремов проведет восемь лет в колонии
- Пресненский районный суд Москвы вынес приговор актеру Михаилу Ефремову, который совершил ДТП, в котором погиб человек. Актера приговорили к 8 годам колонии общего режима.
- Корреспондент URA.RU присутствовал на месте событий и передал, что у здания суда собрались сторонники и противники Ефремова, которые устраивали перформансы и даже провели обряд вуду. Полиция задержала несколько человек.
Задержан высокопоставленный российский чиновник
- Следователи по подозрению в мошенничестве в крупном размере задержали заместителя министра энергетики России Анатолия Тихонова.
- Ранее силовики провели обыски в офисах ведомства.
31 декабря может стать выходным днем
- Россиянам не надо будет идти работу 31 декабря 2021 года. С таким предложением выступили в Минтруда РФ. Также ведомство составило новый календарь выходных дней.
Самозанятых могут освободить от налогов, Медведев предложил ввести новую выплату
- В Госдуме предложили не взимать налоги с самозанятых в случае, если их доходы меньше прожиточного минимума. Такой законопроект готовят во фракции «Справедливая Россия».
-
Россияне смогут получать минимальный гарантированный доход. Такую выплату предложил производить зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.