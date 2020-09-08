Актер Михаил Ефремов восемь лет проведет в колонии Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Лукашенко встретился с российскими журналистами — Кремль ответил Германии по «Северному потоку — 2» — Ефремова приговорили к восьми годам — Минтруд подготовил новый календарь выходных — ФСБ задержало замминистра Минэнерго РФ. Все самые интересные и важные новости в России и в мире на 8 сентября — в обзоре URA.RU:

Тихановская призвала ввести санкции против властей Белоруссии, Колесникова порвала паспорт

В Кремле ответили на слова Меркель о «Северном потоке — 2», Германия признала санкции бесполезными

Кремль не планирует обсуждать с немецкой стороной угрозу введения санкций против «Северного потока — 2», о которых заявила канцлер Германии Ангела Меркель. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, для ограничений, касающихся газопровода, нет оснований.

В Германии посчитали неэффективными санкции в отношении России. Министр экономики Германии Петер Альтмайер поставил под сомнение разумность их введения.

Ефремов проведет восемь лет в колонии

Пресненский районный суд Москвы вынес приговор актеру Михаилу Ефремову, который совершил ДТП, в котором погиб человек. Актера приговорили к 8 годам колонии общего режима.

Корреспондент URA.RU присутствовал на месте событий и передал, что у здания суда собрались сторонники и противники Ефремова, которые устраивали перформансы и даже провели обряд вуду. Полиция задержала несколько человек.

Задержан высокопоставленный российский чиновник

Следователи по подозрению в мошенничестве в крупном размере задержали заместителя министра энергетики России Анатолия Тихонова.

Ранее силовики провели обыски в офисах ведомства.

31 декабря может стать выходным днем

Россиянам не надо будет идти работу 31 декабря 2021 года. С таким предложением выступили в Минтруда РФ. Также ведомство составило новый календарь выходных дней.

Самозанятых могут освободить от налогов, Медведев предложил ввести новую выплату

В Госдуме предложили не взимать налоги с самозанятых в случае, если их доходы меньше прожиточного минимума. Такой законопроект готовят во фракции «Справедливая Россия».

Россияне смогут получать минимальный гарантированный доход. Такую выплату предложил производить зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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