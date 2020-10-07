Представитель Путина: можно ли верить статистике по коронавирусу

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, песков дмитрий, путин владимир
Пресс-секретарь президента доверяет статистике по коронавирусу Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Сбор данных по коронавирусу хорошо наработан и отлажен за прошедшие месяцы, поэтому нет оснований не доверять этой статистике. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в ходе конференц-колла.

«Мы не видим повода, чтобы не доверять этой статистике. Сбор всех данных хорошо отлажен в правительственном штабе и наработан за прошедшие месяцы», — отметил Песков. Если СМИ будут публиковать информацию о конкретных случаях отказа в тестировании населению, это станет поводом для разбирательства Кремля, подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Ранее инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков поделился прогнозом, как долго в России будет наблюдаться рост заболеваемости коронавирусом. Врач выразил мнение, что увеличение числа больных будет идти еще две-три недели, после чего ситуация стабилизируется.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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