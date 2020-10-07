В Европе хотят наказать сотрудников ГРУ за инцидент с Навальным

Франция и Германия предложат пакет санкций против сотрудников ГРУ из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным. Об этом заявили европейские дипломаты.
«Предложения о санкциях будут направлены на сотрудников российской военной разведки ГРУ», — пишет Reuters со ссылкой на дипломатов. Санкции будут представлены перед встречей глав МИД стран Европейского союза на следующей неделе, отметили в СМИ.
Ранее официальный представитель Мария Захарова сообщила, что Россия пригласила экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для совместного изучения дела Алексея Навального, пишет «Газета Кемерова». Тем временем Мосгорсуд признал законным решение суда первой инстанции, не нашедшего бездействия должностных лиц СК РФ по факту госпитализации блогера, сообщает РАПСИ.
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