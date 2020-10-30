30 октября 2020

В России изменят порядок регистрации иностранных автомобилей

© Служба новостей «URA.RU»
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Профилактическое мероприятие ГИБДД по выявлению нарушителей. Магнитогорск, проверка автомобиля, сотрудник дпс
Импортные авто можно будет зарегистрировать в РФ только по электронному паспорту Фото: Илья Московец © URA.RU

Автомобили, которые ввезены на территорию России из других стран, со 2 ноября можно будет зарегистрировать в ГИБДД только на основании электронных паспортов транспортных средств. Об этом журналистам рассказали в Госавтоинспекции РФ.

«Все транспортные средства, выпускаемые в обращение на территории РФ, произведенные на ее территории либо ввозимые из иностранных государств — членов Евразийской экономической комиссии, со 2 ноября 2020 года могут быть зарегистрированы в подразделениях Госавтоинспекции исключительно на основании электронных паспортов транспортных средств», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

В Белоруссии, Казахстане и Киргизии до 31 декабря 2021 года можно будет оформить паспорта транспортных средств по форме и в соответствии с правилами, установленными в указанных государствах. Но если они будут ввозиться в РФ, владельцам все равно понадобятся электронные паспорта. При этом, как отмечается, обязательной замены паспортов на авто, оформленных ранее в России на бумажных носителях, не требуется. Их перестанут оформлять 1 ноября.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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