В России изменят порядок регистрации иностранных автомобилей

Автомобили, которые ввезены на территорию России из других стран, со 2 ноября можно будет зарегистрировать в ГИБДД только на основании электронных паспортов транспортных средств. Об этом журналистам рассказали в Госавтоинспекции РФ.
«Все транспортные средства, выпускаемые в обращение на территории РФ, произведенные на ее территории либо ввозимые из иностранных государств — членов Евразийской экономической комиссии, со 2 ноября 2020 года могут быть зарегистрированы в подразделениях Госавтоинспекции исключительно на основании электронных паспортов транспортных средств», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
В Белоруссии, Казахстане и Киргизии до 31 декабря 2021 года можно будет оформить паспорта транспортных средств по форме и в соответствии с правилами, установленными в указанных государствах. Но если они будут ввозиться в РФ, владельцам все равно понадобятся электронные паспорта. При этом, как отмечается, обязательной замены паспортов на авто, оформленных ранее в России на бумажных носителях, не требуется. Их перестанут оформлять 1 ноября.
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