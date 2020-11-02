Гости ресторана KAIF рэпера Алишера Моргенштерна обнаружили проволоку в еде. Видео общения с музыкантом из-за произошедшего появилось в социальных сетях.
«Тартар я очень люблю. Но у нас произошел конфуз», — сообщили гости ресторана. Они отметили, что в блюде была проволока. Судя по реакции Моргенштерна, он был очень удивлен.
URA.RU написало представителям заведения, чтобы узнать, как удалось уладить конфликт. Пока ответа не поступило.
Моргенштерн открыл ресторан в Москве, пишут «Невские новости». Открытие прошло в формате закрытой вечеринки, где собрались близкие друзья рэпера и российские звезды, в том числе на мероприятии был певец Филипп Киркоров. В первый официальный день работы на кухне закончились заготовки из-за большого количества гостей.
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