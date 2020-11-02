02 ноября 2020

Посетители ресторана Моргенштерна нашли проволоку в блюде. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Моргенштерн был удивлен опасной находке посетителей Фото: официальный аккаунт Моргенштерна в Instagram

Гости ресторана KAIF рэпера Алишера Моргенштерна обнаружили проволоку в еде. Видео общения с музыкантом из-за произошедшего появилось в социальных сетях.

«Тартар я очень люблю. Но у нас произошел конфуз», — сообщили гости ресторана. Они отметили, что в блюде была проволока. Судя по реакции Моргенштерна, он был очень удивлен.

URA.RU написало представителям заведения, чтобы узнать, как удалось уладить конфликт. Пока ответа не поступило.

Моргенштерн открыл ресторан в Москве, пишут «Невские новости». Открытие прошло в формате закрытой вечеринки, где собрались близкие друзья рэпера и российские звезды, в том числе на мероприятии был певец Филипп Киркоров. В первый официальный день работы на кухне закончились заготовки из-за большого количества гостей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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